Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День Независимости. Это из-за коронавируса

Новости мира. Более 49 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции установлен рекорд по числу инфицированных за сутки. Заболели свыше 60 тысяч человек.

Греция возвращается к режиму изоляции. В Польше вступил в силу частичный карантин. Власти приняли решение временно закрыть учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания.