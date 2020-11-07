Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День Независимости. Это из-за коронавируса

Новости мира. Более 49 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции установлен рекорд по числу инфицированных за сутки. Заболели свыше 60 тысяч человек.
Новости мира. Более 49 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции установлен рекорд по числу инфицированных за сутки. Заболели свыше 60 тысяч человек.
Греция возвращается к режиму изоляции. В Польше вступил в силу частичный карантин. Власти приняли решение временно закрыть учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания.
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В Литве общенациональный карантин будет действовать как минимум три недели. Люди вновь должны будут постоянно находиться в масках в общественных местах. Все массовые мероприятия отменяются. Музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры закрываются. Кафе и рестораны могут работать только на вынос.
Тем временем антиководные протесты продолжаются. Так, в Лейпциге на улицы вышли несколько десятков человек. Полиция просит их пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию. Однако призывы стражей порядка противники локдауна игнорируют. Начались столкновения. Несколько человек задержаны.
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