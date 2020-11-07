Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?

Новости Турции. В Турции появится необычный объект для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На курорте Кушадасы планируют создать тематический парк с условиями, похожими на колонию на Марсе.

Там можно будет «прогуляться» по поверхности Красной планеты и погрузиться в повседневную жизнь будущих покорителей Марса.

В состав парка будут входить жилые корпуса, несколько теплиц и симулятор марсохода, а также туристам предложат «космическое меню». Стоимость проекта оценивается от 2 до 6 миллионов евро.