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Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?

07 ноября 2020 19:47
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Новости Турции. В Турции появится необычный объект для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На курорте Кушадасы планируют создать тематический парк с условиями, похожими на колонию на Марсе.

Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?-1

Там можно будет «прогуляться» по поверхности Красной планеты и погрузиться в повседневную жизнь будущих покорителей Марса.

Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?-4

Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?-6

В состав парка будут входить жилые корпуса, несколько теплиц и симулятор марсохода, а также туристам предложат «космическое меню».

Стоимость проекта оценивается от 2 до 6 миллионов евро.

Как колония на Марсе. Какое развлечение придумали для туристов в Турции?-9

Аналогичные парки, имитирующие поверхность Марса и Луны, уже есть на Канарских островах и в Кантабрии.

# Туризм # Фотофакт

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