Новости по тегу #Рафал Тшасковский

Аналитики предупреждают, что подобные разногласия создают опасный раскол в обществе по ключевым вопросам безопасности и обороны.
Навроцкий – 42-летний ярый евроскептик, противник поддержки Украины и ее членства в НАТО. Он обещает остановить поток нелегальной миграции и укрепить союз с США.
Основными темами, на которые высказывались кандидаты, стали отношения в треугольнике Польша – ЕС – НАТО, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока».
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