Прямой эфир

Новости по тегу #Рафал Тшасковский

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте
24 июня 2025 17:10

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте

Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого
02 июня 2025 19:47

Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?
12 мая 2025 19:05

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?

В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях
17 мая 2024 19:50

В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях

В Варшаве начнут строить бомбоубежища
14 марта 2024 08:25

В Варшаве начнут строить бомбоубежища

Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День Независимости. Это из-за коронавируса
07 ноября 2020 19:50

Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День Независимости. Это из-за коронавируса

Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше
13 июля 2020 14:34

Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда
13 июля 2020 08:04

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

В Польше проходит решающий тур выборов президента
12 июля 2020 12:18

В Польше проходит решающий тур выборов президента

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше
29 июня 2020 07:59

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше