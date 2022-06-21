«Меня заставляют выбирать между бензином и едой!» Американцы жалуются на подорожание топлива

Новости США. Американцы больше не верят в то, что правительство может остановить рост инфляции. О беспомощности властей даже проговорилась глава минфина США в интервью одному из телеканалов. По ее словам, в ближайшее время это сделать не удастся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, жителям страны уже не нужны какие-либо заявления чиновников разных рангов, чтобы понять, что жить с каждым днем становится все тяжелее и хуже. Серьезный удар нанесло рекордное подорожание бензина. Его стоимость взлетела более чем в два раза. За галлон, а это чуть более трех с половиной литров, надо отдать более 5 долларов. Для американцев, которые за рулем проводят несколько часов в день, это непомерные траты. Свой гнев и возмущение они выплескивают в многочисленных комментариях в соцсетях.