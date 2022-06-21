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В США таксист пытался не сбить велосипедиста и врезался в прохожих на тротуаре

21 июня 2022 09:16
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Новости США. В центре Нью-Йорка машина такси въехала в толпу прохожих. Пострадали шесть человек, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США таксист пытался не сбить велосипедиста и врезался в прохожих на тротуаре-1

Прибежавшим на помощь свидетелям происшествия пришлось руками приподнять авто, чтобы освободить двух застрявших под ним человек. В полиции отмели версию теракта. Причиной происшествия стало ДТП. Водитель, пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, вылетел на тротуар, сбил людей и врезался в здание.  

# Авария # Фотофакт

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