В США таксист пытался не сбить велосипедиста и врезался в прохожих на тротуаре

Новости США. В центре Нью-Йорка машина такси въехала в толпу прохожих. Пострадали шесть человек, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибежавшим на помощь свидетелям происшествия пришлось руками приподнять авто, чтобы освободить двух застрявших под ним человек. В полиции отмели версию теракта. Причиной происшествия стало ДТП. Водитель, пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, вылетел на тротуар, сбил людей и врезался в здание.