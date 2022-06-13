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Дальнобойщики объявили забастовку в Южной Корее. Водителям нечем платить за бензин

13 июня 2022 10:09
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее рост цен на топливо привел к протестам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водители грузовиков объявили забастовку.

Дальнобойщики объявили забастовку в Южной Корее. Водителям нечем платить за бензин-1

Дальнобойщики требуют от правительства помощи на фоне роста цен на топливо и повышения заработной платы, так как без поддержки государства примерно 25 000 водителей могут остаться без прибыли. Представители Министерства транспорта более 10 часов общались с протестующими, призывая их вернуться к работе. Однако эти переговоры ни к чему не привели. Стоит отметить, что забастовка дальнобойщиков нанесла ущерб не только экономике Сеула, но и других стран, так как Южная Корея является крупнейшим импортером полупроводников, смартфонов, автомобилей и аккумуляторов.

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# Цены на бензин # Фотофакт

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