Дальнобойщики объявили забастовку в Южной Корее. Водителям нечем платить за бензин

Новости Южной Кореи. В Южной Корее рост цен на топливо привел к протестам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водители грузовиков объявили забастовку.

Дальнобойщики требуют от правительства помощи на фоне роста цен на топливо и повышения заработной платы, так как без поддержки государства примерно 25 000 водителей могут остаться без прибыли. Представители Министерства транспорта более 10 часов общались с протестующими, призывая их вернуться к работе. Однако эти переговоры ни к чему не привели. Стоит отметить, что забастовка дальнобойщиков нанесла ущерб не только экономике Сеула, но и других стран, так как Южная Корея является крупнейшим импортером полупроводников, смартфонов, автомобилей и аккумуляторов.