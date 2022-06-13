2 доллара за литр. Цена на бензин в Чехии побила все рекорды

Новости Чехии. В Чехии цены на топливо достигли исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость одного литра бензина на АЗС там превысила два доллара.

Цена дизеля чуть меньше. Правда, всего на пару центов. Как отмечают эксперты, еще год назад стоимость горючего еле доходила до одного доллара. И это при пике роста цен в республике. Кроме того, аналитики не исключают возможности очередного подорожания.