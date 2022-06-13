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2 доллара за литр. Цена на бензин в Чехии побила все рекорды

13 июня 2022 08:23
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Новости Чехии. В Чехии цены на топливо достигли исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость одного литра бензина на АЗС там превысила два доллара.

2 доллара за литр. Цена на бензин в Чехии побила все рекорды-1

Цена дизеля чуть меньше. Правда, всего на пару центов. Как отмечают эксперты, еще год назад стоимость горючего еле доходила до одного доллара. И это при пике роста цен в республике. Кроме того, аналитики не исключают возможности очередного подорожания.  

# Цены на бензин # Фотофакт

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