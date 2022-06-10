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Впервые в истории. Заправить полный бак в Великобритании теперь стоит более 100 фунтов стерлингов

10 июня 2022 13:59
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Новости Великобритании. В Великобритании серьезные проблемы с грузоперевозками из-за цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И без того проблемная отрасль может уйти в крутое пике.  

Впервые в истории. Заправить полный бак в Великобритании теперь стоит более 100 фунтов стерлингов-1

Виной тому не только высокие цены на бензин, но и отсутствие водителей и рост стоимости техобслуживания. Впервые в истории Великобритании заправка полного бака объемом 55 литров стала стоить более 100 фунтов стерлингов. Литр топлива – 2 доллара 28 центов. Год назад было 1,5 доллара.  

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# Цены на бензин # Наталья Надольская # Фотофакт

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