Впервые в истории. Заправить полный бак в Великобритании теперь стоит более 100 фунтов стерлингов

Новости Великобритании. В Великобритании серьезные проблемы с грузоперевозками из-за цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И без того проблемная отрасль может уйти в крутое пике.

Виной тому не только высокие цены на бензин, но и отсутствие водителей и рост стоимости техобслуживания. Впервые в истории Великобритании заправка полного бака объемом 55 литров стала стоить более 100 фунтов стерлингов. Литр топлива – 2 доллара 28 центов. Год назад было 1,5 доллара.