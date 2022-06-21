В Грузии прошла акция протеста. Её участники хотят войти в Евросоюз

Участники акции, а это в основном студенты и сторонники оппозиционных партий, прошли маршем от парламента до площади Европы. Они требовали от правительства как можно скорее выполнить все требования ЕС для получения статуса кандидата. До этого Еврокомиссия выдвинула Грузии ряд условий. В частности провести в стране судебную реформу и ограничить власть олигархов. Но Тбилиси не спешит ни с выполнением требований, ни с членством в Евросоюзе.