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Отчёт ООН: к 2030 году за чертой бедности в мире могут оказаться около 600 миллионов человек

21 июня 2022 09:20
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Новости Китая. В Пекине представлен отчет ООН о глобальном развитии на период до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отчёт ООН: к 2030 году за чертой бедности в мире могут оказаться около 600 миллионов человек-1

За исключением общих фраз о том, что международное сообщество должно уделять больше внимания сотрудничеству в целях развития, созданию глобальных партнерских отношений, переходу на цифровую и зеленую трансформацию и стремлению к общему устойчивому развитию человечества, никаких конкретных предложений не прозвучало. Зато проблемы были обозначены более тщательно. Одна из основных – бедность. Ее уровень в мире вырос до 9,5 %. Число людей, живущих в условиях крайней нищеты, превысило 100 миллионов. А к 2030 году ожидается, что за этой чертой окажутся около 600 миллионов человек. Как этого избежать – в докладе не прозвучало.  

# ООН # Фотофакт

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