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Мединский после переговоров в Стамбуле: при нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе

29 марта 2022 16:36
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Украина готова отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, а Москва сделает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Таковы результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мединский после переговоров в Стамбуле: при нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе-1

По итогам переговоров Россия готова кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, но пока речь не идет о полном прекращении огня. Рассматривается также возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Также Россия не против вступления Украины в ЕС, но не в военные союзы. Сделав шаги к миру, Москва ждет от Киева встречного движения.

Мединский после переговоров в Стамбуле: при нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе-4

Владимир Мединский, помощник президента России:
Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ. При условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Комментарии советника Офиса Зеленского здесь.

Мединский после переговоров в Стамбуле: при нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе-7

Гарантами для Украины должны стать государства Совбеза ООН, а также Германия, Канада, Польша, Израиль и Турция. Москва уже получила письменные предложения от Украины, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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# Международная политика # Владимир Мединский # Михаил Подоляк # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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