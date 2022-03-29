Мединский после переговоров в Стамбуле: при нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе

Украина готова отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, а Москва сделает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Таковы результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам переговоров Россия готова кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, но пока речь не идет о полном прекращении огня. Рассматривается также возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Также Россия не против вступления Украины в ЕС, но не в военные союзы. Сделав шаги к миру, Москва ждет от Киева встречного движения.