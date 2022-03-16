Мединский о российско-украинских переговорах: «Ключевой вопрос – это статус Крыма и Донбасса»

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.

Пока одни поставляют в Украину оружие, а другие стреляют из него по мирным жителям, юристы, военные и эксперты ночами между раундами переговоров России и Украины ведут сверку позиций и ищут компромиссы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, обсуждается нейтральный статус Украины в увязке с гарантиями безопасности для Киева.

Лавров напомнил о безъядерном статусе Украины. Подробности здесь.

Украина предлагает шведский вариант демилитаризации, когда страна не является членом какого-либо военно-политического блока, но может иметь собственные вооруженные силы.