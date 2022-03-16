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Мединский о российско-украинских переговорах: «Ключевой вопрос – это статус Крыма и Донбасса»

16 марта 2022 20:33
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В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов.  

Мединский о российско-украинских переговорах: «Ключевой вопрос – это статус Крыма и Донбасса»-1

Пока одни поставляют в Украину оружие, а другие стреляют из него по мирным жителям, юристы, военные и эксперты ночами между раундами переговоров России и Украины ведут сверку позиций и ищут компромиссы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, обсуждается нейтральный статус Украины в увязке с гарантиями безопасности для Киева.  

Лавров напомнил о безъядерном статусе Украины. Подробности здесь.  

Украина предлагает шведский вариант демилитаризации, когда страна не является членом какого-либо военно-политического блока, но может иметь собственные вооруженные силы.  

Мединский о российско-украинских переговорах: «Ключевой вопрос – это статус Крыма и Донбасса»-4

Владимир Мединский, помощник президента России:  
Есть определенный прогресс по ряду позиций. Но не по всем. Позиции у сторон определены. Они достаточно четкие. Мы движемся не спеша, соблюдая интересы Российской Федерации и ее граждан. Ключевой вопрос это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, право русскоязычного населения и положение русского языка и так далее.  

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Лавров: на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к согласованию  

# Международная политика # Владимир Мединский # Сергей Лавров # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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