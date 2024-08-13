Матвеев: перспектив для комплексного урегулирования на Ближнем Востоке не просматривается

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ:

Нетаньяху испытывает давление со стороны еще более правых сил, которые настаивают на более жестком отстаивании интересов Израиля, безопасности. Обращаю внимание, что в случае создания любого палестинского государства, будет полностью утеряна стратегическая глубина, которая и так совершенно невелика, чуть больше 100 километров. Поэтому для нынешнего руководства Израиля, преобладающей части военной элиты, политической элиты страны это неприемлемо. Общество радикализировалось как раз под влиянием боевых действий, произошла консолидация на радикальном, жестком понимании интересов безопасности Израиля, поэтому вывод какой? Что в настоящее время перспектив для комплексного урегулирования на Ближнем Востоке не просматривается.

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