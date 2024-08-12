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Американские власти продолжают попытки свергнуть президента Венесуэлы

12 августа 2024 18:21
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Не разбираясь в собственных проблемах, американские власти под предлогом демократии продолжают грубо вмешиваться во внутренние дела других государств. После всех попыток саботировать президентские выборы в Венесуэле, Соединенные Штаты пытаются свергнуть законно избранного Николаса Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские власти продолжают попытки свергнуть президента Венесуэлы-1

Теперь они предлагают ему амнистию по собственным же обвинениям в обмен на отказ от власти. Также Белый дом пообещал не экстрадировать его, назвав свои действия шагом к урегулированию конфликта. Но пресловутая американская дипломатия под видом защиты венесуэльского народа пытается пролоббировать собственные интересы и, наконец, заполучить ресурсы Каракаса. Однако жители страны сделали свой выбор во время голосования, и заграничные провокации никак не смогут привести Венесуэлу к очередной цветной революции, сделанной по заказу Вашингтона.

# Выборы в Венесуэле # Николас Мадуро # Новости Венесуэлы

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