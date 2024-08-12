Дональд Трамп уличил Камалу Харрис в воровстве политических инициатив

Американская предвыборная кампания входит в активную фазу. В борьбе за главный пост в Соединенных Штатах кандидаты идут на любые хитрости, лишь бы получить максимальное количество голосов. Так, республиканец Дональд Трамп уличил свою оппонентку в воровстве политических инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президент отметил, что после выхода Байдена из электоральной гонки Харрис не составила собственного плана, своровав практически все его предложения. Досталось и предвыборному штабу, в адрес которого звучат упреки в использовании фотошопа. Трамп заявил, что во время митингов со своими сторонниками в Детройте пиарщики Харрис использовали искусственный интеллект для создания массовости на снимках. Но подобные уловки в этом году не стали чем-то новым для избирательной кампании. Кандидаты и ранее прибегали к нечестной борьбе. Например, во время прошлых выборов – четыре года назад – из-за голосования по почте демократы отправляли бюллетени от имени умерших. Таким образом Байден без угрызений совести смог набрать недостающие голоса выборщиков в колеблющихся штатах и в итоге победить.