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«Хоть завтра». В ВСУ заявили, что скоро ВС РФ могут взять под контроль Нью-Йорк

12 августа 2024 15:01
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Военные Украины ожидают, что в ближайшее время российские войска возьмут Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике, сообщил в своем аккаунте X журналист Кристофер Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Один из солдат ВСУ заявил, что это может случиться «хоть завтра».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка «Центр» заняла выгодные позиции и нанесла поражение ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.

Поселок Новгородское в Торецком районе, переименованный в 2021 году в Нью-Йорк, находится в оккупированной Киевом части ДНР.

# Международная политика

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