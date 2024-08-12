Военные Украины ожидают, что в ближайшее время российские войска возьмут Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике, сообщил в своем аккаунте X журналист Кристофер Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Один из солдат ВСУ заявил, что это может случиться «хоть завтра».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войсковая группировка «Центр» заняла выгодные позиции и нанесла поражение ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.

Поселок Новгородское в Торецком районе, переименованный в 2021 году в Нью-Йорк, находится в оккупированной Киевом части ДНР.