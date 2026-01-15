Лущ о партнерстве с Афганистаном: геостратегически всё абсолютно обоснованно

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую ситуацию в Евросоюзе, разберём сложившуюся ситуацию вокруг Гренландии и другие важнейшие международные события. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Там, где власть не отрывается от народа или от группы, ее поддерживающей, можно воевать с американцами, с кем угодно: Вьетнам и Афганистан это показали. И это было не так, как что прилетели и кого-то украли. Там напалмом сжигали. Страшная война. Бить американца можно, но если у вас единство власти и народа, если у вас идеология хорошая.

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Если вы сильны и увидят волю вашу, и мировое сообщество, и ваши союзники будут поддерживать вас, потому что будут видеть перспективу.

Григорий Азаренок:

В Кремле сегодня посол Афганистана вручил Владимиру Владимировичу верительную грамоту. Вот (радикальное движение) «Талибан» десятилетиями сражалось, десятилетиями.

Сергей Лущ:

Таково наше положение. Но есть реальная политика, есть национальные интересы. Мы тоже заинтересованы в стабильном Афганистане. Мы можем там не соглашаться с их подходами религиозными, но это их суверенное дело. И пусть они кузнецы своего будущего. Если мы находим общий язык, если мы можем найти способы мирного сосуществования, а еще есть какая-то перспектива развития коммуникаций, нормального диалога – ну почему нет? Значит, это может быть реализовано. Пусть прагматично прозвучит. Скажем, мировоззренчески не уверен, что у нас много точек соприкосновения. Но геополитически, геостратегически это все абсолютно обоснованно. Почему нет?

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