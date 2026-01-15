Бунт за деньги – в Иране раскрыли детали того, как создавались протесты

Министр обороны Ирана заявил, что координаторы платили бунтовщикам за кровь и разрушения на протестах, которые охватили страну с конца декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучен и прейскурант – 3,5 тысячи долларов стоит убийство человека, полторы – поджог автомобиля, 500 долларов – атака на полицейский участок. По версии министра, протестующих намеренно толкали на преступления, чтобы искусственно повысить число жертв и спровоцировать хаос. Как сообщают силовые структуры Ирана, среди демонстрантов действовали боевики. На данный момент задержано около 300 таких вооруженных лидеров. Точное количество погибших от их рук до сих пор неизвестно.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Мы фактически боролись против террористов, а не с протестующими. Почему они начали стрелять по людям? Во-первых, они хотели увеличить число жертв. Почему? Потому что президент Трамп сказал, что, если будут убийства, он вмешается, и они хотели втянуть его в этот конфликт. И это был именно израильский заговор. Иран потребовал от ООН возложить на США и Израиль юридическую ответственность за гибель людей. В ответ на это Штаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Ожидается, что оно пройдет 15 января в 11 вечера по минскому времени. Вопрос военного противостояния Тегерана и США по-прежнему не решен. Однако в СМИ появились сообщения о том, что Штаты якобы смягчили свою позицию и не собираются нападать на Иран. Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял о готовности вмешаться в протесты, если их начнут подавлять. В качестве ответной меры рассматривались удары по Ирану с американских баз в Израиле.