Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы

Вероника Макаревич, корреспондент: Говорят, в заброшенных замках обитают привидения. Тем более, что на календаре пятница, 13. Верят ли минчане в мистику, сейчас узнаем.

Вероника Макаревич: Загадочно так улыбаетесь. Сто процентов верите во что-то такое?

– У меня ребенок хоккеем занимается. У них какая примета есть: если перед матчем на турнире сфотографироваться, то проиграют. Они верят.

Вероника Макаревич:

Вы не фоткаетесь даже?

– Чаще всего, нет.

– Как только мамы достают телефон или камеру, такой крик стоит.

Вероника Макаревич:

Разбегаются все в разные стороны.

– Да, так и сеть.