Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы

Вероника Макаревич, корреспондент:
Говорят, в заброшенных замках обитают привидения. Тем более, что на календаре пятница, 13. Верят ли минчане в мистику, сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Говорят, в заброшенных замках обитают привидения. Тем более, что на календаре пятница, 13. Верят ли минчане в мистику, сейчас узнаем.
Вероника Макаревич:
Загадочно так улыбаетесь. Сто процентов верите во что-то такое?
– Только эзотерическое что-то, возможно. Карты.
Вероника Макаревич:
Какая самая хорошая карта считается?
– Императрица.
– У меня ребенок хоккеем занимается. У них какая примета есть: если перед матчем на турнире сфотографироваться, то проиграют. Они верят.
Вероника Макаревич:
Вы не фоткаетесь даже?
– Чаще всего, нет.
– Как только мамы достают телефон или камеру, такой крик стоит.
Вероника Макаревич:
Разбегаются все в разные стороны.
– Да, так и сеть.
Вероника Макаревич:
Эксклюзивный контент. Познакомьтесь, Николай, телеоператор наш любимый. Оператор забыл микрофон на съемку – это плохая примета или нет?
– Это…
Вероника Макаревич:
Катастрофа. Что делать? Как выходить из такой ситуации?
– Молиться.
Подробности в видео.