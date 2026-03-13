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Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы

13 марта 2026 11:52
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Говорят, в заброшенных замках обитают привидения. Тем более, что на календаре пятница, 13. Верят ли минчане в мистику, сейчас узнаем.

Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы-2

Вероника Макаревич:
Загадочно так улыбаетесь. Сто процентов верите во что-то такое?

– Только эзотерическое что-то, возможно. Карты.

Вероника Макаревич:
Какая самая хорошая карта считается?

– Императрица.

Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы-4

– У меня ребенок хоккеем занимается. У них какая примета есть: если перед матчем на турнире сфотографироваться, то проиграют. Они верят.

Вероника Макаревич:
Вы не фоткаетесь даже?

– Чаще всего, нет.

– Как только мамы достают телефон или камеру, такой крик стоит.

Вероника Макаревич:
Разбегаются все в разные стороны.

– Да, так и сеть.

Верят ли минчане в мистику – спросили у жителей столицы-6

Вероника Макаревич:
Эксклюзивный контент. Познакомьтесь, Николай, телеоператор наш любимый. Оператор забыл микрофон на съемку – это плохая примета или нет?

– Это…

Вероника Макаревич:
Катастрофа. Что делать? Как выходить из такой ситуации?

– Молиться.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Опрос

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