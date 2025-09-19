Лазуткин: проблема Польши – это польские элиты, в головах у них там просто помойка

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент комментировал как раз те мероприятия, которые были накануне совещания 17 сентября. И он сказал, что надо с поляками быть достаточно осторожными. Потому что мы поднимаем постоянно вопросы истории, но для нас это скорее пример тех ошибок, которые совершать нельзя.

Первое – поляки запрещали говорить людям на родном языке. Это то же самое, что сегодня делает Украина. Это главная точка и самая простая разлома, когда людей делят и заставляют их перестраиваться на какие-то другие рельсы. В Польше это не получилось. Не получилось у Зеленского. Я думаю, ни у кого не получится. Это насилие над человеком. Это база.

Во-вторых, дальше. Если вы там худо-бедно переходили на польский язык, все равно вы имели там очень много ограничений в этой Западной Беларуси.

Главная была проблема – это безземелье. Поскольку там не было никакой промышленности, можно было зарабатывать деньги только на сельском хозяйстве – батрачить на земле. Но вы работать могли только на поляков, на польских осадников. Была земля вся основная у них, а у наших крестьян белорусских было безземелье. То есть мы не могли там подняться, разбогатеть. Мы были там в неравных условиях и работали, как батраки у поляков.

Дальше что сделала Польша? Они начали строить свою систему безопасности, как они считали. Это опора на внешний вектор. То государство, которое такое огромное, появилось межвоенное, которое называли уродливым детищем Версальского мира. Почему оно было уродливым? Потому что с помощью самых разных ухищрений Польша, с помощью Британии, Франции, с помощью потом пактов с Гитлером пыталась свою территорию максимально увеличить, от моря до моря. Эта идея Польши похоронима, потому что когда началась война с Германией, оказалось, что ваши территории не хотят за вас воевать. Белорусы не защищали эту межвоенную Польшу, потому что она их гнобила все эти 20 лет. То же самое было на территории Западной Украины. Там войска просто смылись, бросили это население, и туда зашла наша Красная армия.

Поэтому для нас этот праздник про то, что не надо повторять польские ошибки при своем государственном строительстве. Потому что, кто знает, все-таки, может быть, когда-то и у нас будет мир в Европе, мы до этого доживем. И вот эти вот вещи надо, конечно, помнить. Но когда поляки, допустим, разрушают мемориалы какие-то советские, вплоть до того, что называют наших предков и освободителей предателями, преступниками. Мы так далеко не идем.

Мы просто напоминаем, что Польша сегодня проводит неверную политику, враждебную не только для нас, но и для самих поляков, для польского бизнеса, для нормальных людей, которые там тоже есть. И мы понимаем, что бизнес как раз-таки какие-то ходы найдет. И, грубо говоря, полякам надо свои яблоки продавать… А вот они закрывают границу с Беларусью. Что они делают? Они себе стреляют в ногу, как это делали перед той войной. Поэтому проблема Польши – это проблема польских элит, в головах у них там просто помойка.

Но есть нормальные люди, есть трудолюбивые люди, которые воевать не хотят. И вот с ними надо работать горизонтально. минуя голову польских элит.

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