Прямой эфир

Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

18 ноября 2025 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины-0

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в сторону Украины совершили два гражданина Украины. По его словам, они могли сотрудничать с Россией, но доказательств не представлено. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее полиция сообщила о повреждении путей и контактной сети, пострадавших не было. Москва отвергла обвинения, отмечая, что подобные заявления регулярно остаются без подтверждений.

Польша уже делала схожие обвинения: в 2022 году упавшие на её территорию ракеты сначала приписали России, но позже признали их украинскими.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша безосновательно обвинила РФ во взрыве ведущих в Украину ж/д путей
18 ноября 2025 13:04

Польша безосновательно обвинила РФ во взрыве ведущих в Украину ж/д путей

Россия показала истребитель пятого поколения Су-57Э на авиасалоне в Дубае
18 ноября 2025 11:41

Россия показала истребитель пятого поколения Су-57Э на авиасалоне в Дубае

Овечкин забил 903-ю шайбу и установил два рекорда НХЛ
18 ноября 2025 11:09

Овечкин забил 903-ю шайбу и установил два рекорда НХЛ