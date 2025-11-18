Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в сторону Украины совершили два гражданина Украины. По его словам, они могли сотрудничать с Россией, но доказательств не представлено. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее полиция сообщила о повреждении путей и контактной сети, пострадавших не было. Москва отвергла обвинения, отмечая, что подобные заявления регулярно остаются без подтверждений.

Польша уже делала схожие обвинения: в 2022 году упавшие на её территорию ракеты сначала приписали России, но позже признали их украинскими.

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