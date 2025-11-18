Поляки получают одни из самых низких зарплат в Евросоюзе

Уровень доходов поляков оказался одним из самых низких в Евросоюзе. По росту зарплат страна находится внизу списка, уступая далеко не благополучным Литве и Латвии. Более низкие доходы, чем у поляков, зафиксированы только в пяти странах ЕС. В Польше увеличивается количество нуждающихся. Около 5 миллионов граждан находятся на грани нищеты. А около двух миллионов уже переступили эту черту.