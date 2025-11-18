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Поляки получают одни из самых низких зарплат в Евросоюзе

18 ноября 2025 13:47
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Экономическая политика властей Польши довела жителей страны до бедности. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки получают одни из самых низких зарплат в Евросоюзе-2

Уровень доходов поляков оказался одним из самых низких в Евросоюзе. По росту зарплат страна находится внизу списка, уступая далеко не благополучным Литве и Латвии. Более низкие доходы, чем у поляков, зафиксированы только в пяти странах ЕС. В Польше увеличивается количество нуждающихся. Около 5 миллионов граждан находятся на грани нищеты. А около двух миллионов уже переступили эту черту.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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