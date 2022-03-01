Лукашенко: в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. Эту войну на Западе как бы никто и не видел

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.

Тиражировать информацию о некой роли Беларуси в украинском конфликте в последние дни стали беспрерывно. Привязать нашу страну к ситуации, обвинить, выставить агрессором – все это лишь очередное звено цепи, которая на самом деле тянется уже давно.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Истоки этого серьезного европейского конфликта остались в 2014 году и даже раньше, уверен Александр Лукашенко. К тому времени Европа уже десятки лет «плевала» на международные договоренности и наращивала военный потенциал, продолжает она и сегодня.

На совещании Президент назвал цифры – за 2022 год военный бюджет Штатов почти в два раза превысил ими же принятую норму, украинский и вовсе вырос втрое. Когда восемь лет назад мир потрясала вооруженная конфронтация на востоке Украины, Беларусь открыто призвала всех к миру.