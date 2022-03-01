Лукашенко: в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. Эту войну на Западе как бы никто и не видел
Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.
Тиражировать информацию о некой роли Беларуси в украинском конфликте в последние дни стали беспрерывно. Привязать нашу страну к ситуации, обвинить, выставить агрессором – все это лишь очередное звено цепи, которая на самом деле тянется уже давно.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Истоки этого серьезного европейского конфликта остались в 2014 году и даже раньше, уверен Александр Лукашенко. К тому времени Европа уже десятки лет «плевала» на международные договоренности и наращивала военный потенциал, продолжает она и сегодня.
На совещании Президент назвал цифры – за 2022 год военный бюджет Штатов почти в два раза превысил ими же принятую норму, украинский и вовсе вырос втрое. Когда восемь лет назад мир потрясала вооруженная конфронтация на востоке Украины, Беларусь открыто призвала всех к миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014-м, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы, выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий (читайте далее).
Между тем для всех было очевидно: предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел. Ослепли – никто не видел, и оглохли – никто этого не слышал. Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?