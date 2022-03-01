Есть погибшие и раненые. Народная милиция ДНР рассказала о пострадавших от обстрела Донецка

Российская военная операция продолжается в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российская военная операция продолжается в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЛНР украинские военные обстреляли три населенных пункта с применением реактивных систем залпового огня. В ДНР массированной атаке подвергся поселок Горловка. Почти 200 тысяч человек в ДНР сейчас без воды. Обстрел Донецка продолжается в эти минуты.
Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:
Есть жертвы среди мирного населения. 5 гражданских погибли, 23 получили ранения. Повреждены 22 жилых дома, 10 объектов гражданской инфраструктуры, 6 транспортных средств.
Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на утро 1 марта читайте здесь.