Есть погибшие и раненые. Народная милиция ДНР рассказала о пострадавших от обстрела Донецка

В ЛНР украинские военные обстреляли три населенных пункта с применением реактивных систем залпового огня. В ДНР массированной атаке подвергся поселок Горловка. Почти 200 тысяч человек в ДНР сейчас без воды. Обстрел Донецка продолжается в эти минуты.