В Украине ликвидирован один из главных идеологов нацбата Николай Кравченко

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных целей спецоперации российских войск – денацификация Украины.
Более 200 белорусов до сих пор остаются в Украине. Подробности здесь.
В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных целей спецоперации российских войск – денацификация Украины.
Более 200 белорусов до сих пор остаются в Украине. Подробности здесь.
15 марта в результате военных мероприятий ликвидирован один из главных идеологов нацбата Николай Кравченко. В 2014 он был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» в Харькове. Есть данные о том, что бандеровцев натаскивали инструкторы НАТО по лекалам сирийских террористов.
Читайте также:
В Киевской области прекратилась эвакуация мирных жителей – комендантский час
Сдались без боя. Росгвардия взяла под контроль ГЭС недалеко от Херсона
Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны