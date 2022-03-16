В Украине ликвидирован один из главных идеологов нацбата Николай Кравченко

Более 200 белорусов до сих пор остаются в Украине. Подробности здесь .

15 марта в результате военных мероприятий ликвидирован один из главных идеологов нацбата Николай Кравченко. В 2014 он был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» в Харькове. Есть данные о том, что бандеровцев натаскивали инструкторы НАТО по лекалам сирийских террористов.

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