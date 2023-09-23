Кто выиграет польские выборы и как изменится политика страны? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Скандалы, политические провокации и манипуляции. Чем еще живет Польша накануне парламентских выборов?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Это все напоминает возню пауков в банке.

Матеуш Пискорский, политический эксперт (Польша):

К сожалению, Польша не является субъектом международных отношений, поэтому вопрос, от кого будет зависеть следующая правящая партия в Польше, для нас стратегически важный.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какая бы партия ни победила, решение о политическом курсе этой страны будет принимать Брюссель, а скорее всего, Соединенные Штаты Америки или Великобритания.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:

Честные, искренние, большие политики канули в прошлое.

Андрей Савиных:

Это будет выбор между плохим и еще худшим.