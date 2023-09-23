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США ведут переговоры о передаче F-16 Вьетнаму

23 сентября 2023 11:48
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Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории двух стран. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на агентство Reuters.

США ведут переговоры о передаче F-16 Вьетнаму-1

Фото: flickr U.S. Department of Defense, истребитель F-16

Сделка находится на ранней стадии, и точные условия еще не определены. Возможно, соглашение будет составлено в 2024 году. В рамках сделки Вьетнам может приобрести американские истребители F-16. Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования этого оборудования.

Президент США Джо Байден посетил Вьетнам с государственным визитом 10 и 11 сентября.

# Международная политика # Джо Байден

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