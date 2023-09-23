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Российские разведчики уничтожили Leopard в зоне СВО с экипажем из Германии

23 сентября 2023 12:06
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Разведчики Вооруженных сил РФ уничтожили танк Leopard, который был передан украинской стороне, с экипажем из Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир разведывательной группы «Легенда» заявил, что водитель-механик танка был серьезно ранен, а все остальные убиты. При этом механик утверждал, что он сам и весь его экипаж являются военнослужащими бундесвера. Позже он скончался от потери крови. Командир особо подчеркнул, что вне зависимости от экипажа Leopard, танки будут гореть. Он призывал западных инструкторов думать о своих любимых, прежде чем воевать в рядах ВСУ.

# Международная политика # Международная политика

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