Разведчики Вооруженных сил РФ уничтожили танк Leopard, который был передан украинской стороне, с экипажем из Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир разведывательной группы «Легенда» заявил, что водитель-механик танка был серьезно ранен, а все остальные убиты. При этом механик утверждал, что он сам и весь его экипаж являются военнослужащими бундесвера. Позже он скончался от потери крови. Командир особо подчеркнул, что вне зависимости от экипажа Leopard, танки будут гореть. Он призывал западных инструкторов думать о своих любимых, прежде чем воевать в рядах ВСУ.