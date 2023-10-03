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Hill: если ВСУ не победят к декабрю, мир в Украине будет завершен на условиях России

03 октября 2023 16:01
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Если украинская армия не достигнет значительных результатов в осеннем контрнаступлении, то возможно подписание мирного договора на условиях, благоприятных для РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hill.  

Помощь Киеву все больше и больше зависит от выборов в странах Запада, и нет никакой гарантии, что такой уровень финансирования и снабжения будет и впредь. Если поддержка Украины в 2024 году будет ослабевать, Москва, вероятно, сможет обеспечить мирное урегулирование. В 2023 году Украина должна одержать победу в войне с Россией. Уже четвертый месяц украинская армия ведет активные контрнаступательные боевые действия, но существенных результатов не достигла.

# Международная политика

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