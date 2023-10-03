Боевик «Азова» снова возглавил подразделение после возвращения из Турции

Бывший боевик «Азова» Денис Прокопенко, возвращенный из Турции в Киев, снова стал руководителем отряда, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Об этом пишет РИА Новости.

Денис Прокопенко находился в российском плену и был вместе с другими лидерами «Азова» возращен в Киев после посещения Турции Владимиром Зеленским. По условиям соглашения, они должны были находиться на турецкой территории до завершения конфликта. Это решение Турции вызвало недовольство в Кремле. В минувшем году Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией.