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Боевик «Азова» снова возглавил подразделение после возвращения из Турции

03 октября 2023 14:55
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Бывший боевик «Азова» Денис Прокопенко, возвращенный из Турции в Киев, снова стал руководителем отряда, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Об этом пишет РИА Новости.

Денис Прокопенко находился в российском плену и был вместе с другими лидерами «Азова» возращен в Киев после посещения Турции Владимиром Зеленским.  По условиям соглашения, они должны были находиться на турецкой территории до завершения конфликта. Это решение Турции вызвало недовольство в Кремле. В минувшем году Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Игорь Клименко

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