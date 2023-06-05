Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. С чем ещё столкнулась страна?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить».

Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. После начала спецоперации России в Украине Запад начал всевозможное давление на Белград с целью подчинить союзника Москвы.

Александр Вучич, президент Сербии:

Начало российско-украинского конфликта стало одной из самых больших проблем, верите или нет, для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации. По словам Вучича, лейтмотивом визитов западных чиновников в Сербию уже давно стали разговоры на тему присоединения страны к международным санкциям против России. Александр Вучич:

Первое их обязательство – это вместо «добрый день» или «добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции против России. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего.

Но и конфронтация с Москвой не единственное, что Запад хочет навязать. От Сербии также требуют признать Косово. О фактическом признании региона говорится и в соглашении, которое подготовил Евросоюз. Документ подразумевает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над всеобъемлющей нормализацией отношений.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза:

Я должен признать, что мы предлагали более амбициозный и детализированный порядок действий. К сожалению, стороны не смогли достичь договоренности по этому детальному предложению. Это произошло, в частности, из-за того, что Косово не было готово к проявлению гибкости, а Сербия ранее отказалась подписывать соглашение. В случае невыполнения западных указаний Брюссель обещает отложить вступление Сербии в ЕС и даже намекает на введение санкций против самого Белграда. Вот только нужна ли такая дружба Сербии? Особенно, когда на кону собственная независимость.

Надежда Сасс, СТВ:

Владимир Максимович, не могу не спросить о факторе коррупции. Достаточно важный рычаг давления Запада на элиты в Восточной Европе. Приходилось в прессе встречать мнение, что руководство Сербии ЕС и США держат именно на этом крючке, потому как грозят за их самостоятельный курс отобрать собственность на Ривьере и много чего прочего. Насколько это является действенным механизмом?