Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. С чем ещё столкнулась страна?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить».
Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. После начала спецоперации России в Украине Запад начал всевозможное давление на Белград с целью подчинить союзника Москвы.
Александр Вучич, президент Сербии:
Начало российско-украинского конфликта стало одной из самых больших проблем, верите или нет, для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации.
По словам Вучича, лейтмотивом визитов западных чиновников в Сербию уже давно стали разговоры на тему присоединения страны к международным санкциям против России.
Александр Вучич:
Первое их обязательство – это вместо «добрый день» или «добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции против России. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего.
Но и конфронтация с Москвой не единственное, что Запад хочет навязать. От Сербии также требуют признать Косово. О фактическом признании региона говорится и в соглашении, которое подготовил Евросоюз. Документ подразумевает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над всеобъемлющей нормализацией отношений.
Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза:
Я должен признать, что мы предлагали более амбициозный и детализированный порядок действий. К сожалению, стороны не смогли достичь договоренности по этому детальному предложению. Это произошло, в частности, из-за того, что Косово не было готово к проявлению гибкости, а Сербия ранее отказалась подписывать соглашение.
В случае невыполнения западных указаний Брюссель обещает отложить вступление Сербии в ЕС и даже намекает на введение санкций против самого Белграда. Вот только нужна ли такая дружба Сербии? Особенно, когда на кону собственная независимость.
Надежда Сасс, СТВ:
Владимир Максимович, не могу не спросить о факторе коррупции. Достаточно важный рычаг давления Запада на элиты в Восточной Европе. Приходилось в прессе встречать мнение, что руководство Сербии ЕС и США держат именно на этом крючке, потому как грозят за их самостоятельный курс отобрать собственность на Ривьере и много чего прочего. Насколько это является действенным механизмом?
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Когда мы слушаем заявления министра обороны Милоша Вучевича, мы видим заявления человека, который чего-то боится. То, что он на крючке, есть на него компромат или компромат на лидеров партий, которые вдруг перестают быть такими лидерами, создают новые движения. Вся эта политическая возня может быть основана на каком-то компромате, который есть на этих лидеров. Меня в этой связи больше беспокоят геополитические расклады. Когда мы видим действия того же Пашиняна, которого мы запараллелили с этой ситуацией с Вучичем, мы видим, что Россия не ослабляется в этих регионах. Я здесь категорически против этого тезиса. Потому что там вдруг появляется Иран, который идет на серьезнейшую экономическую кооперацию с нами. Страна, которая все время под санкциями, при этом методом обратного инжиниринга создает такие виды вооружения, о которых может помечтать любая страна, которая не находится под санкциями.
То же самое с Венгрией, которая ведет свою суверенную политику. То же самое будет и с Сербией, если она опомнится и будет вести суверенную политику. Когда Сербия опомнится и будет вести суверенную политику, в интересах собственного народа, граждан Косова и Метохии, а не того анклава, который создает НАТО с помощью KFOR и сил, которые бомбили эту замечательную страну, превратив ее в руины 900-килограммовыми бомбами JDAM. Когда они опомнятся и поймут, тогда президент Сербии позвонит Путину и не будет докладывать, что он ним разговаривал, а просто позвонит и скажет: Владимир Владимирович, мы вместе.
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