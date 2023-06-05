Почему Турцию называют «Frenemy» и Анкара будет играть на стороне Запада? Мнение Каринэ Геворгян

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Какова же игра Турции на Балканах? Анкара вкладывает большие деньги в создание культурных центров, в образование, инфраструктурные проекты. Насколько неплохие отношения Москвы с Эрдоганом могут позволить им скоординировать усилия по ограничению западного влияния в регионе?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Турецкое руководство исходит из одной простой и очень правильной задачи, если туркоцентрично посмотреть на мир. Это укрепление суверенитета собственной страны. Поскольку Турция является членом НАТО и имеет достаточно серьезную армию, внутренние проблемы страны таковы, что помощь партнеров по НАТО и вообще всего западного мира для нее очень существенна, то, в принципе, Турция будет очень серьезно торговаться и играть на стороне Запада. Она достаточно жесткий партнер, не даром в вашингтонских коридорах и Эрдогана, и Турцию называют словечком «Frenemy» (friends and enemy, друг-враг). Поэтому Турция сыграет в эту игру. Но меня смущает следующее. Сегодня мы обсуждаем следствия большой стратегии объединенного Запада. Мы обсуждаем оперативные следствия. И пока мы не разберемся для себя, где уязвимости этого Запада, перестанем хихикать или обсуждать повышение уровня госдолга, разрушение империи доллара и прочее. Нам надо понять, где у Запада уязвимости. Они есть, потому что тот, кто велик, он очень видимая цель. У Запада и американцев довольно много уязвимостей. Нам нужно как следует, трезво понять, где находятся их уязвимости.