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Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну

05 июня 2023 15:01
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить».

Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну-1

Надежда Сасс, СТВ:
Air Serbia летает в Москву и Санкт-Петербург. С Минском авиасообщение отсутствует из-за сложившейся ситуации вокруг Романа Протасевича. И не так давно Роман Протасевич был помилован. Возможно, пришло время ему обратиться к лидеру Сербии с просьбой наладить взаимоотношения?

Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну-4

Вадим Боровик, политолог:
Поведение Сербии было неправильным, вспоминая о том, что наш лидер прилетал. Они поддались давлению, проявили здесь слабость, бесхребетность.

Ведение боевых действий – это не только высадка десанта. Это поддержка артиллерии, снабжения. Абсолютно отрезана Сербия, к сожалению. Поэтому и в 1990-е годы Россия действенно не могла помочь. Давайте объективно говорить, хватит этой ура-пропаганды. Я уже устал от ура-пропаганды накануне этой специальной военной провокации США, которую провели в Европе.

Сербы могут обратиться с просьбой к Российской Федерации разместить базу. Могут и должны для себя принять решение, что будут жесточайшие экономически санкции, будет серьезное давление экономическое, политическое. Должны быть готовы к падению уровня жизни в разы, согласиться и достоинство променять на уровень жизни. Можете это сделать, обращайтесь. Россия не откажется от того, чтобы помочь. Насколько эффективно это получится, мы увидим. Раньше времени об этом говорить не надо.

Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну-7

Вадим Боровик:
И следующее, абсолютно параллельные процессы на Балканах, Приднестровье, Карабах. Добавляю Центральную Азию, где будет, Афганистан уже начинают шевелить. И Северный Кавказ. Американцы говорят: нам не надо вообще побеждать в этих конфликтах. Наша задача не допустить союзов, объединений и поднятия головы регионами и отдельными странами для того, чтобы они могли с нами конкурировать, чем они сейчас и занимаются. Их задача в ходе специальной военной провокации – ослабить Европу, Россию, и подбираются к Китаю. Поэтому, к сожалению, сербы, плевали американцы на ваши интересы, они рассматривают Косово исключительно как инструмент, а вас готовы принести в жертву. Это правда.

И, к сожалению, даже мою страну эти сволочи готовы принести в жертву. Надеюсь, что мы в рамках Союзного государства сумеем не только риторикой, но эффективно, качественно отстоять наши национальные интересы Союзного государства: России и Беларуси.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Боровик # Фотофакт

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