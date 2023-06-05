Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Air Serbia летает в Москву и Санкт-Петербург. С Минском авиасообщение отсутствует из-за сложившейся ситуации вокруг Романа Протасевича. И не так давно Роман Протасевич был помилован. Возможно, пришло время ему обратиться к лидеру Сербии с просьбой наладить взаимоотношения?
Вадим Боровик, политолог:
Поведение Сербии было неправильным, вспоминая о том, что наш лидер прилетал. Они поддались давлению, проявили здесь слабость, бесхребетность.
Ведение боевых действий – это не только высадка десанта. Это поддержка артиллерии, снабжения. Абсолютно отрезана Сербия, к сожалению. Поэтому и в 1990-е годы Россия действенно не могла помочь. Давайте объективно говорить, хватит этой ура-пропаганды. Я уже устал от ура-пропаганды накануне этой специальной военной провокации США, которую провели в Европе.
Сербы могут обратиться с просьбой к Российской Федерации разместить базу. Могут и должны для себя принять решение, что будут жесточайшие экономически санкции, будет серьезное давление экономическое, политическое. Должны быть готовы к падению уровня жизни в разы, согласиться и достоинство променять на уровень жизни. Можете это сделать, обращайтесь. Россия не откажется от того, чтобы помочь. Насколько эффективно это получится, мы увидим. Раньше времени об этом говорить не надо.
Вадим Боровик:
И следующее, абсолютно параллельные процессы на Балканах, Приднестровье, Карабах. Добавляю Центральную Азию, где будет, Афганистан уже начинают шевелить. И Северный Кавказ. Американцы говорят: нам не надо вообще побеждать в этих конфликтах. Наша задача не допустить союзов, объединений и поднятия головы регионами и отдельными странами для того, чтобы они могли с нами конкурировать, чем они сейчас и занимаются. Их задача в ходе специальной военной провокации – ослабить Европу, Россию, и подбираются к Китаю. Поэтому, к сожалению, сербы, плевали американцы на ваши интересы, они рассматривают Косово исключительно как инструмент, а вас готовы принести в жертву. Это правда.
И, к сожалению, даже мою страну эти сволочи готовы принести в жертву. Надеюсь, что мы в рамках Союзного государства сумеем не только риторикой, но эффективно, качественно отстоять наши национальные интересы Союзного государства: России и Беларуси.
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