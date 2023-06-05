Боровик: американцы плевали на интересы сербов, они готовы принести в жертву даже мою страну

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » .

Надежда Сасс, СТВ: Air Serbia летает в Москву и Санкт-Петербург. С Минском авиасообщение отсутствует из-за сложившейся ситуации вокруг Романа Протасевича. И не так давно Роман Протасевич был помилован. Возможно, пришло время ему обратиться к лидеру Сербии с просьбой наладить взаимоотношения?

Вадим Боровик, политолог:

Поведение Сербии было неправильным, вспоминая о том, что наш лидер прилетал. Они поддались давлению, проявили здесь слабость, бесхребетность.

Ведение боевых действий – это не только высадка десанта. Это поддержка артиллерии, снабжения. Абсолютно отрезана Сербия, к сожалению. Поэтому и в 1990-е годы Россия действенно не могла помочь. Давайте объективно говорить, хватит этой ура-пропаганды. Я уже устал от ура-пропаганды накануне этой специальной военной провокации США, которую провели в Европе.

Сербы могут обратиться с просьбой к Российской Федерации разместить базу. Могут и должны для себя принять решение, что будут жесточайшие экономически санкции, будет серьезное давление экономическое, политическое. Должны быть готовы к падению уровня жизни в разы, согласиться и достоинство променять на уровень жизни. Можете это сделать, обращайтесь. Россия не откажется от того, чтобы помочь. Насколько эффективно это получится, мы увидим. Раньше времени об этом говорить не надо.