В Минобороны Украины сообщили о контрнаступлении ВСУ на некоторых направлениях

Украина начинает наступательные действия на некоторых направлениях. Эпицентр – бахмутское. Такое заявление сделала в понедельник, 5 мая, заместитель руководителя украинского оборонного ведомства Анна Маляр, пишет ТАСС.

По ее словам, оборонительная операция со стороны Вооруженных сил Украины предполагает и контрнаступательные действия. К ним ВСУ переходят. О контрнаступлении высказался и глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в соцсети он отметил, что в глобальном плане наступления пока нет.

Ранее российское оборонное ведомство проинформировало, что в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали масштабную наступательную операцию на пяти участках фронта. Речь шла о Южнодонецком направлении. По информации Минобороны РФ, противник понес существенные потери, попытки провести контрудары потерпели неудачу. Утром 5 июня бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.