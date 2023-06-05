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В Минобороны Украины сообщили о контрнаступлении ВСУ на некоторых направлениях

05 июня 2023 17:56
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Украина начинает наступательные действия на некоторых направлениях. Эпицентр – бахмутское. Такое заявление сделала в понедельник, 5 мая, заместитель руководителя украинского оборонного ведомства Анна Маляр, пишет ТАСС. 

По ее словам, оборонительная операция со стороны Вооруженных сил Украины предполагает и контрнаступательные действия. К ним ВСУ переходят. О контрнаступлении высказался и глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в соцсети он отметил, что в глобальном плане наступления пока нет. 

Ранее российское оборонное ведомство проинформировало, что в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали масштабную наступательную операцию на пяти участках фронта. Речь шла о Южнодонецком направлении. По информации Минобороны РФ, противник понес существенные потери, попытки провести контрудары потерпели неудачу. Утром 5 июня бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

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# Международная политика

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