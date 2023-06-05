Эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион
Новости США. От сценических костюмов до рукописных текстов: невиданная ранее эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутора тысяч предметов легендарного исполнителя группы Квин уйдут с молотка в сентябре. При этом некоторые предметы на всеобщее обозрение будут выставлены впервые. Ожидается, что всего будет шесть аукционов, каждый из которых будет посвящен этапам жизни певца.
Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома:
Тексты песен – это что-то невероятное. Мы можем видеть мыслительный процесс музыканта. Можем видеть, как шаг за шагом создавался шедевр. Здесь менялись строки и даже названия песен. И все написано его рукой.
Среди выставленных на продажу предметов – корона Меркьюри и королевский плащ. Их певец носил во время своего последнего тура. Выручить за лот, по словам коллекционеров, можно до 100 тысяч долларов.