Новости США. От сценических костюмов до рукописных текстов: невиданная ранее эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутора тысяч предметов легендарного исполнителя группы Квин уйдут с молотка в сентябре. При этом некоторые предметы на всеобщее обозрение будут выставлены впервые. Ожидается, что всего будет шесть аукционов, каждый из которых будет посвящен этапам жизни певца.