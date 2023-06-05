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Эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион

05 июня 2023 15:06
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Новости США. От сценических костюмов до рукописных текстов: невиданная ранее эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутора тысяч предметов легендарного исполнителя группы Квин уйдут с молотка в сентябре. При этом некоторые предметы на всеобщее обозрение будут выставлены впервые. Ожидается, что всего будет шесть аукционов, каждый из которых будет посвящен этапам жизни певца.

Эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион-1

Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома:
Тексты песен это что-то невероятное. Мы можем видеть мыслительный процесс музыканта. Можем видеть, как шаг за шагом создавался шедевр. Здесь менялись строки и даже названия песен. И все написано его рукой.

Эксклюзивная коллекция вещей Фредди Меркьюри выставлена на аукцион-4

Среди выставленных на продажу предметов – корона Меркьюри и королевский плащ. Их певец носил во время своего последнего тура. Выручить за лот, по словам коллекционеров, можно до 100 тысяч долларов.

# Аукционы # Фотофакт

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