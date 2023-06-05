Ераносян: если Сербия подключится к суверенной политике, карточный домик престарелого Джо развалится

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » .

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Не просто придут на помощь Беларусь и Россия. Уже создан единый позиционный район ПВО с С-400 «Триумф». Уже здесь есть ОТРК «Искандер», экипажи совместно летают, летчики Беларуси и России. Поэтому то, что придут на помощь, – риторика неуместна. Она уже здесь. Россия всегда с вами была и будет.

Что касается обособленной позиции Сербии, то она не просто допустима, а необходима. Мы сейчас видим, как ведет себя Турция, Венгрия, та же Греция. Что, Греция F-16 свои отдаст? Никому в жизни не отдаст.

Если Сербия подключится к этой политике – независимой, суверенной политике для своего государства, то уровень жизни сербов будет не ниже, а выше. Этот карточный домик, который возглавляется престарелым дедушкой Джо, развалится. Вот что произойдет.

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