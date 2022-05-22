«Когда эта эпопея закончится?» Жители Польши жалуются на высокие цены

Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков.

Очень дорого в Польше стало жить, тот же хлеб, сметана, сахар. Там три с чем-то, там пять с чем-то, там четыре с чем-то, целую корзинку несешь – 200 злотых нет. Когда эта эпопея закончится?

В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет. Подробнее здесь.

Бушующая в Европе инфляция заставляет все больше поляков менять свой традиционный образ жизни. Цены в стране растут как на дрожжах. Только хлеб подорожал на 30 %, остальные продукты тоже не отстают. Цены на масло и муку выросли почти на четверть, сахар подорожал на треть, а мясо прибавило в цене почти 50 %. Дорожают топливо и энергоносители. Летом поляки ожидают резкого скачка цен на бензин до 8 злотых – это около 4,5 белорусских рублей за литр. Значительно прибавили электричество и газ. Польские пенсионеры уже не могут платить по счетам, а власти в ближайшее время готовятся принять еще и новый налог – на пустующие квартиры.