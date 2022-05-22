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Могут попасть в руки КГБ. Почему литовцев убеждают не ездить в Беларусь?

22 мая 2022 16:38
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Обратимся на передний край НАТО. Речь о сопредельной с нами Литве, которой тоже неймется. Вот уж действительно – не съем, так понадкусываю. Так, в прибалтийской республике намерены развернуть полномасштабную социальную кампанию, чтобы убедить своих граждан не ездить в нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Могут попасть в руки КГБ. Почему литовцев убеждают не ездить в Беларусь?-1

Ольга Коршун, СТВ:
По мнению литовских властей, это весьма небезопасно, и все, кто соблазнился низкими ценами на продукты в белорусских магазинах, могут попасть в руки КГБ. Пока «апокалиптических случаев», чтобы загорелись красные лампочки, не было, но риски есть, нужно их контролировать, добавил председатель Комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Литвы. Но, видимо, цены в своих магазинах пугают литовцев намного больше, чем наш КГБ. После сообщения о том, что наша страна продляет безвиз до конца года, поток автомобилей на некоторых погранпереходах, в частности в Силене, увеличился в 5 раз. А автобусы в прибалтийские столицы ходят по расписанию с полной посадкой. С 1 июня в Ригу, к примеру, количество рейсов еще и увеличат.

# Международная политика # Ольга Коршун # Фотофакт

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