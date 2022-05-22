«Мне сказали, что Беларусь – это шестёрка России». Как в Польше относятся к приезжим?

Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков. Обратную сторону релокейта исследовал Сергей Шуманский.

Меня уже просто бомбит. Ко мне как-то предъявили претензии на детской площадке за то, что я и мой ребенок – белорусы. Мне сказали, что Беларусь – это шестерка России. Я говорю: я здесь при чем, если я сейчас нахожусь в Польше? Никого не волнует, что я такой же беженец, но только белорусский, по своим причинам. «Очень дорого стало в Польше сейчас жить». Что говорят жители о заоблачных ценах на продукты и росте коммуналки, читайте здесь.