«Мне сказали, что Беларусь – это шестёрка России». Как в Польше относятся к приезжим?
Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков.
Обратную сторону релокейта исследовал Сергей Шуманский.
Меня уже просто бомбит. Ко мне как-то предъявили претензии на детской площадке за то, что я и мой ребенок – белорусы. Мне сказали, что Беларусь – это шестерка России. Я говорю: я здесь при чем, если я сейчас нахожусь в Польше? Никого не волнует, что я такой же беженец, но только белорусский, по своим причинам.
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Эта девушка когда-то покинула Беларусь и в поисках лучшей жизни уехала в Польшу. Но познать все прелести пшепаньского гостеприимства ей удалось лишь спустя время. Теперь через соцсети она взывает к благоразумию и взаимопониманию людей, для которых так и не стала своей. Переселенцы все чаще вызывают раздражение и гнев поляков, ведь на их содержание тратятся огромные суммы из бюджета. Поэтому в отношении беженцев Польша ярко демонстрирует двойные стандарты. С одной стороны, Варшава налево и направо трубит о поддержке белорусов и украинцев, бежавших из страны. А с другой, которую польские власти не афишируют, беженцы в Польше сталкиваются с жесткой дискриминацией. Например, более 7 000 украинских детей должны сдать госэкзамен по польскому языку, иначе рискуют остаться на второй год. Это возмутило даже самих преподавателей, но министр образования Польши остался непреклонен. Такая вот демократия.
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