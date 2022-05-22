Пикантное знакомство. Сможет ли новый пресс-секретарь Белого дома переплюнуть свою предшественницу?

На неделе мы познакомились с новым пресс-секретарем Белого дома, и первая встреча выдалась весьма близкой и местами даже пикантной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе мы познакомились с новым пресс-секретарем Белого дома, и первая встреча выдалась весьма близкой и местами даже пикантной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:
Я первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность.
Ольга Коршун, СТВ:
Ну, если это все достижения новой Джен Псаки, то впереди у Карин Жан-Пьер еще много работы по профилю. Кстати, пока она не смогла переплюнуть свою предшественницу.
На прямой вопрос от американских журналистов, почему Белый дом отрицает высокую инфляцию, пресс-секретарь ответила, что, мол, во всем виноват Путин, все вопросы к нему. Но такой ответ, что называется, освистали. Придется придумать что-то другое.