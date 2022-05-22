Пикантное знакомство. Сможет ли новый пресс-секретарь Белого дома переплюнуть свою предшественницу?

На неделе мы познакомились с новым пресс-секретарем Белого дома, и первая встреча выдалась весьма близкой и местами даже пикантной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

Я первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность. Ольга Коршун, СТВ:

Ну, если это все достижения новой Джен Псаки, то впереди у Карин Жан-Пьер еще много работы по профилю. Кстати, пока она не смогла переплюнуть свою предшественницу.