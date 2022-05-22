Стокгольм не готов размещать у себя ядерные ракеты и военные базы. Зачем тогда Швеции и Финляндии вступать в НАТО?

В итоговом заявлении, которые приняли лидеры стран – участниц ОДКБ, есть среди прочего один интересный пункт – о подтверждении готовности налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора. То есть, несмотря ни на какие сложности, ОДКБ подчеркивает курс на диалог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

А НАТО при этом делает все с точностью наоборот. Вот Швецию и Финляндию активно зазывают в свои ряды, на что скандинавские страны уже практически согласились. Но тут, как говорят в народе, случился нежданчик. Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в альянс. А это говорит в первую очередь, что внутри НАТО нет согласия. Его раздирают противоречия и проблемы. Но пока вернемся к Швеции и Финляндии. Вступление в альянс этих стран – пока скорее политическая акция. Не совсем военная. В стратегическом плане для США более важна Дания, которая запечатывает Балтийское море, и Норвегия, где на мысе Нордкап размещены технические средства, позволяющие блокировать российский флот в Мурманске. Небольшая Исландия также является важной базой для поиска российских подводных лодок и борьбы с ними. Поэтому даже без вступления Финляндии и Швеции в НАТО США давно имеют в скандинавском регионе силы и средства для сдерживания России. Более того, несмотря на вроде бы нейтральный статус, и Финляндия, и Швеция долгие годы участвовали в военных учениях организации.

Собственно, именно поэтому Швеция сразу сделала оговорку, что вступает в альянс формально, то есть размещать у себя ядерные ракеты и военные базы Стокгольм не готов. Для чего тогда вступать? Сомнительно выглядят и военные перспективы Финляндии. России будет достаточно разместить ракетные системы в Финском заливе, и подлетное время ракет до Хельсинки составит около 30 секунд. Ольга Коршун:

Поэтому, с одной стороны, этим странам все-таки не хочется становиться мишенью для российских ракет и делать что-то, кроме громких заявлений. А с другой, американцам нужен предмет для торга на случай катастрофического положения дел в Украине. Это удачно накладывается на информационный фон в Европе – Россию там считают агрессором и поддерживают действия своих властей.

И все было бы хорошо, если бы не одно но. Турция заблокировала начало переговоров, обвинив Швецию и Финляндию в поддержке курдских сепаратистов, а от США Эрдоган потребовал поставок новейших истребителей F-35. Пока ситуация подвисла, но есть сигналы, что Турции пойдут навстречу. В противном случае Вашингтон покажет, что он не управляет собственной организацией и что единства в НАТО нет даже по главному вопросу – сдерживанию России. Что касается российско-турецких отношений, то сейчас они тоже далеки от идеальных. Турция не ввела санкции против России, но при этом Анкара поставляет Киеву вооружения. Но есть еще одна проблема. Ольга Коршун:

Стратегической угрозой для США является любой российско-турецкий союз, и поэтому в Вашингтоне хотели бы заменить Эрдогана на более управляемую фигуру. В 2023 году в Турции пройдут президентские выборы, и вполне возможно, что сейчас турецкий лидер выторговывает ряд условий по невмешательству в избирательную кампанию. Для Эрдогана это не пустой звук – в 2016-м в Турции произошла попытка военного переворота, которую координировали из США, после чего отношения между союзниками резко ухудшились.