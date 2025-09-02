КНР с 15 сентября вводит для граждан РФ безвизовый режим до 30 дней

С 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан РФ с обычными заграничными паспортами на срок до 30 дней. Об этом пишет ТАСС. Посещать страну можно будет с деловой, туристической или личной целью.

Новшество будет действительно до 14 сентября 2026 года и нацелено на развитие двусторонних связей и укрепление стратегического партнерства.

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