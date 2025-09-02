В Пенсильвании внедорожник на скорости въехал в толпу прохожих – есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие в США. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали, когда внедорожник на полной скорости въехал в толпу людей в Гаррисберге, штат Пенсильвания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло во время местного фестиваля, когда улицы были заполнены горожанами. Машина пробила защитные заграждения, потом снесла декорации, прежде чем врезаться в посетителей праздника. Возможно, благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв.

Один из пострадавших – семилетний ребенок – находится в тяжелом состоянии. Женщина-водитель внедорожника задержана. Сейчас полиция выясняет, был ли это преднамеренный наезд или она потеряла управление.