В Нови-Саде протестующие пытались захватить одно из зданий университета

В Сербии антиправительственные демонстранты вновь устроили погромы и беспорядки. Акции протеста не заканчиваются уже почти 10 месяцев, несмотря на возмущение граждан страны. Так, в Нови-Саде группа агрессивно настроенной молодежи пыталась штурмом захватить один из факультетов местного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующих пытались призвать сохранять спокойствие и вернуть свои акции в мирное русло. Однако в ответ получили оскорбления и ругательства, после чего в правоохранителей полетели бутылки, камни и петарды. Полиции пришлось применить силу, чтобы навести порядок.

В ходе стычек здание университета получило незначительные повреждения. Сейчас следственные органы выявляют всех участников беспорядков. Протесты студентов и оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Демонстранты обычно выходят на свои акции в вечерние и ночные часы. Они устраивают погромы, блокируют дороги и вступают в стычки с полицией.