В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы

Уже 3 сентября в центре Пекина состоится самый масштабный в мире военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Среди лидеров стран, приглашенных на VIP-трибуны, и Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы уже полностью завершили работы по установке цветочных конструкций и иллюминации на площади Тяньаньмэнь. Торжественное шествие будет сочетать в себе исторические традиции и современные достижения КНР. На параде будут продемонстрированы самые передовые образцы вооружения, включая авиационную, ракетную, сухопутную и морскую технику.