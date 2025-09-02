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В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы

02 сентября 2025 07:47
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Уже 3 сентября в центре Пекина состоится самый масштабный в мире военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Среди лидеров стран, приглашенных на VIP-трибуны, и Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине 3 сентября пройдёт военный парад в честь 80-летия Победы-2

Организаторы уже полностью завершили работы по установке цветочных конструкций и иллюминации на площади Тяньаньмэнь. Торжественное шествие будет сочетать в себе исторические традиции и современные достижения КНР. На параде будут продемонстрированы самые передовые образцы вооружения, включая авиационную, ракетную, сухопутную и морскую технику.

# Вторая мировая война # Китай

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