ГПК: с начала года в РБ прибыли более 79 тыс. граждан Украины

За период с начала 2025 года в Республику Беларусь въехали 79 210 граждан Украины, большая часть из них – через Польшу. Об этом пишет сообщает Госпогранкомитете в Telegram-канале.

В течение августа в страну прибыли 13 781 человек, большая часть из них также пересекла государственную границу транзитом через сопредельные страны.

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