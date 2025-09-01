30 лет с разворота на Восток – как решения Лукашенко привели Беларусь в ШОС?

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.

Кирилл Казаков: Экономическая целесообразность. Все всегда оправдывают это этим.

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Мне просто, когда шло обсуждение, на ум пришло начало только нашей работы, когда я был в посольстве. Это 2000-е годы, когда мы только-только пытались пробиться туда. Сначала наблюдатели, потом партнеры по диалогу. Хотя, вы знаете, сейчас Лаос сразу в партнеры по диалогу.

Валерий Мацель:

Однозначно так. Я хочу сказать, что где-то провести какую-то параллель.

Смотрите, нынешний год, он ведь необычный для белорусско-китайских отношений. Ведь это 30 лет с разворота Беларуси на Восток. Именно в 1995 году, в январе, спустя буквально полгода после избрания Александра Лукашенко первым Президентом Беларуси, он совершил первый зарубежный визит, понятно, не считая Москву, Российскую Федерацию, именно в Китай, именно в Китайскую Народную Республику.

И когда мы говорим о развороте на Восток и приводим санкционную политику, надо, извините, копнуть глубже и посмотреть вот на такую дальновидность, прозорливость нашего лидера, который увидел и в Китае, и в ШОС мощнейший механизм, который действительно позволил бы Беларуси существенно поднять свой и престиж, и добиться многих результатов. Я вспоминаю период еще Ельцина, когда наш Президент только начал руководить страной. Появилась интересная мысль создать ось Минск – Москва – Пекин – Дели. Посмотрите, дежавю. Но это же работает.

Смотрите, отношения России и Китая тут нет необходимости объяснять. Посмотрите сегодняшнее событие, когда премьер-министр Индии Моди сел в машину к Путину и буквально, как говорится, в течение часа шутят…

Кирилл Казаков:

Это уже, кстати, называют «политикой лимузинов». Такое произошло в Аляске, сейчас произошло в Китае.

Валерий Мацель:

И, наконец, посмотрите, встреча Си Цзиньпина с Моди. Это, вы знаете, и Штатам, и Евросоюзу страшно в сне не приснится.