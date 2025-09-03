Казаков: Зеленский нашел смысл жизни – власть и больше ничего

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Китай, саммит ШОС и военный парад в Пекине, опасения Трампа и другие важнейшие международные события. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Никому не нужна в Украине эта мирная история. Всем нужно продолжать войну. Всем нужно вырезать большее количество населения. Для чего? Зеленский нашел смысл жизни – власть, больше ничего. Никакой мир не нужен. Потому что, заключив мир, придется проводить выборы. Выборы однозначно он проиграет.

Сейчас его действительно никто не считает легитимным. Но это же попытка была такая – после переговоров Трампа и Путина все переложить на Путина. Путин не хочет идти на переговоры. Путин говорит: «Я готов, приезжай в Москву. Давай, приезжай. В чем вопрос?» А сейчас надо искать какие-то другие подводные камни. Еще раз напомню цитату из Зеленского: «Хоть с чертом переговариваться, лишь бы остановить эту войну. Хоть с чертом». С чертом не надо, а с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации, в Москве.

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