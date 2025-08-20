Авдонин: противостояние трудового народа за свои права, которое началось ещё в XIX веке, сейчас продолжается

Григорий Азаренок, СТВ:

Справедливый мир возможен, справедливый мир будет, справедливый мир держится сейчас и делается сейчас такими людьми, как аятолла Хаменеи, как Александр Лукашенко, как Си Цзиньпин, как Владимир Путин, как Николас Мадуро, как наследники команданте Фиделя и так далее.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Давайте просто исторический момент зафиксируем для наших зрителей и слушателей, что они сейчас и мы все вместе являемся свидетелями огромных исторических событий, которые проходят во всем мире. Та война, то противостояние, которое началось еще в XIX веке, трудового народа за свои права, это противостояние сейчас продолжается. Война против Советского Союза в период Великой Отечественной войны – это же тоже борьба крупного капитала против одной социалистической державы. Они прекрасно понимали, что распространение социалистической идеи к чему приведет? Появлению новых социалистических государств, и эти социалистические государства не дадут капиталу зарабатывать на их народе, на их ресурсах. Отсюда появился и Китай, мы знаем, и укрепился, и вел жесточайшую борьбу за свои свободы и права. Беларусь, естественно, стоит в первом списке тех наций и государств, которые вели эту ожесточенную борьбу за то, чтобы людьми зваться. Правильно? Вспомните произведение: «Я мужык-беларус – пан сахі і касы». Еще раз прочитайте, а в первую очередь прочитайте для своих детей это произведение, величайшее произведение, потому что в нем зашито то состояние белорусов, которое было до 1917 года. Там было тотальное разорение и тотальная эксплуатация нас, нашей нации. У меня бабушка с 7 лет была отправлена к более состоятельным в деревне жителям. Почему? Потому что никакой школы не было. Вынуждены были работать для того, чтобы хоть как-то выживать. Поэтому мы ни при каких обстоятельствах не хотим возвращаться в такое состояние, когда дети вместо школы ходят на работы и никакого образования не получают.

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