Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского. Он обратился к соотечественникам и призвал их к стойкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако читатели немецкой газеты Die Welt подвергли резкой критике высказывания украинского лидера, отметив, что вряд ли он сам верит в то, что говорит.

Пользователей возмутило, что Зеленский возомнил себя в каком-то смысле божеством. По крайней мере, так можно трактовать его заявление о том, что украинцы не ждут чуда, а сами творят его. В ответ на это высказывание интернет-аудитория издания в очередной раз напомнила украинскому президенту о том, с чьей помощью Киев творит так называемое чудо. На фоне регулярных сообщений о финансовой поддержке Запада заявления Зеленского о самостоятельности Украины звучат крайне абсурдно.

Согласны с этим и читатели британской газеты Daily Mail. Они и вовсе попросили Зеленского сделать выходной от видеообращений.