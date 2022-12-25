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Призвал соотечественников к стойкости. Немцы высмеяли рождественское поздравление Зеленского

25 декабря 2022 10:50
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Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского. Он обратился к соотечественникам и призвал их к стойкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако читатели немецкой газеты Die Welt подвергли резкой критике высказывания украинского лидера, отметив, что вряд ли он сам верит в то, что говорит.

Призвал соотечественников к стойкости. Немцы высмеяли рождественское поздравление Зеленского-1

Пользователей возмутило, что Зеленский возомнил себя в каком-то смысле божеством. По крайней мере, так можно трактовать его заявление о том, что украинцы не ждут чуда, а сами творят его. В ответ на это высказывание интернет-аудитория издания в очередной раз напомнила украинскому президенту о том, с чьей помощью Киев творит так называемое чудо. На фоне регулярных сообщений о финансовой поддержке Запада заявления Зеленского о самостоятельности Украины звучат крайне абсурдно.

Согласны с этим и читатели британской газеты Daily Mail. Они и вовсе попросили Зеленского сделать выходной от видеообращений.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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